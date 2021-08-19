Трое погибли и 50 пострадали при взрыве на похоронах в Пакистане

По меньшей мере три человека погибли и более 50 пострадали при взрыве во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар. Об этом в четверг, 19 августа сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Отмечается, что представитель полиции города Мохаммад Асад подтвердил факт взрыва. Он отметил, что коммуникация со службами спасения в районе происшествия была затруднена, так как власти приостановили обслуживание мобильной связи по всей стране накануне шиитского фестиваля Ашура.

Лидер шиитов Хавар Шафкат также подтвердил взрыв. Он осудил его и призвал правительство усилить безопасность на подобных шествиях, которые продолжаются в других частях страны.

По словам очевидцев, в Бахавалнагаре сейчас чувствуется напряженность, шииты требуют возмездия за нападение, сообщили в издании.

14 августа сообщалось, что в городе Карачи на юге Пакистана в кузове бортового грузовика произошел взрыв, в результате 11 человек погибли и еще 10 были ранены.

До этого жертвой взрыва в пакистанском городе Кветта, расположенном в юго-западной провинции Белуджистан, стал один человек, еще четверо пострадали. Инцидент произошел во вторник, 10 августа. Причиной взрыва стала ручная граната, а произошедшее случилось в магазине, где продавались национальные флаги к Дню независимости Пакистана.