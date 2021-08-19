Жительницу Ставрополья осудили за попытку продать новорожденную дочь

В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая пыталась продать новорожденную дочь. Женщина хотела оформить документы на покупательницу в роддоме.

О своей беременности подсудимая узнала в 2019 году. Она разместила в интернете объявление с предложением продажи будущего ребенка. На объявление откликнулась другая женщина. В феврале 2020 года роженица поступила в больницу Новопавловска. При оформлении документов на ребенка она представила документы покупательницы. Об этом сообщает NewsTracker. Сотрудники роддома заметили несоответствие документов и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Матери ребенка суд назначил наказание в виде лишения свободы на два года и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Покупательницу приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В июле служба безопасности Украины раскрыла в Харьковской области схему продажи младенцев за границу. Ребенка с полным пакетом документов продавали за $60 тыс. Незаконную схему реализовывали якобы в рамках программы суррогатного материнства. Иностранцы оформляли фиктивный брак с гражданками Украины, после чего врачи подтверждали «бесплодие» жены и подбирали суррогатную мать. После родов фиктивный брак расторгался, а иностранцы получали право на вывоз ребенка за границу.