Ученые выявили снижение эффективности вакцины Pfizer перед штаммом «Дельта»

Через 90 дней после введения второй дозы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer/BioNTech или AstraZeneca их эффективность в защите от заражения штаммом «Дельта» снижается до 75 и 61% соответственно. Такие данные приводятся в статье исследователей из Великобритании, опубликованной на сайте Оксфордского университета.

Ученые проанализировали около 2,5 млн результатов тестов почти 750 тыс. участников исследования. Это позволило им выявить снижение эффективности данных вакцин среди людей в возрасте от 35 лет. Именно у них, как отметили специалисты, по сравнению с гражданами более молодого возраста чаще наблюдалась подобная особенность.

Так, изначально эффективность Pfizer/BioNTech и AstraZeneca составляла 85 и 68% соответственно. Однако после того, как участникам была введена вторая доза вакцины, показатель снизился до 75 и 61% соответственно.

В то же время вирусная нагрузка для получивших вакцину была такой же, как и для невакцинированных.

При этом, по мнению ученых, эффективность препаратов через четыре-пять месяцев останется неизменной.

«Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ] ставит планку в 50% эффективности, а у нас показатели гораздо выше этого. Обе эти вакцины хорошо справляются с «Дельтой»,— отметила в интервью BBC профессор Оксфордского университета Сара Уокер.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что учреждению удалось разработать вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «Дельта». Однако еще рано говорить о степени эффективности такого препарата, отметил ученый.

17 августа Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта». Он уточнил, что эффективность Pfizer против штамма «Дельта» составляет всего 40%.

11 августа сообщалось, что опыт применения российской вакцины «Спутник V» за рубежом доказал ее безопасность и эффективность в борьбе с COVID-19. Согласно данным исследований, эффективность препарата против индийского штамма «Дельта» составила 83,1%. Отмечается, что «Спутник V» снизил риск заражения в шесть раз, а эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более легко распространяемой версией COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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