Эксперт оценил предложение МВД об упрощении системы техосмотра

Систему прохождения техосмотра действительно нужно упростить, однако те процедуры, которые предложило упразднить МВД РФ, следует оставить, считает глава Гильдии операторов технического осмотра транспортных средств при Московской ТПП Игорь Волчек.

Таким образом он прокомментировал предложение министерства упростить процедуру техосмотра автомобилей путем отказа от ряда обязательных проверок. Так, в ведомстве предложили упразднить проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.

Также предлагается отменить проверку наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Кроме того, в ведомстве сочли возможным не обращать внимание на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

По словам эксперта, в настоящей системе прохождения техосмотра действительно требуются изменения.

«Есть ряд параметров, и их довольно много, которые не влияют на безопасность движения. Из того перечня процедур, которые предлагает упразднить МВД, можно согласиться с тем, чтобы отменить замер уровня шума выпускной системы. Это совершенно ненужная операция, которая не может быть правильно выполнена, потому что для этого нужна специальная лаборатория. Кроме того, если автомобиль шумит, то это указывает на его неисправность или изменение в конструкции, а это можно определить и без измерения уровня шума», — заявил Волчек в четверг, 19 августа, в беседе с «Известиями».

При этом, по словам специалиста, проверка коррозии элементов тормозной системы должна остаться в перечне обязательных процедур. Он отметил, что оценка состояния трубопровода не занимает много времени и не требует особого оборудования. Кроме того, Волчек призвал сохранить проверку каплепадения масел и рабочих жидкостей, так как вероятность возникновения пожара возникает прежде всего именно от капающего масла. Он указал на наличие экологической проблемы, когда автомобиль уезжает и после себя оставляет масляное пятно.

«Кроме того, на мой взгляд, нельзя не проверять способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Совершенно очевидно, что с грязным стеклом ездить просто невозможно. Исправный стеклоомыватель — это важный инструмент безопасного движения, особенно при наших погодных условиях осенью, зимой, весной», — подчеркнул Волчек.

19 июля комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство России план по реформированию системы техосмотра автомобилей, предусматривающий ужесточение существующих правил. Данные меры предполагают, в частности, сохранение обязательного техосмотра. 7 августа МВД взяло данные рекомендации на изучение, не уточнив свою позицию на этот счет.

3 августа «Коммерсант» со ссылкой на проект Минтранса сообщал о намерении ведомства ужесточить требования к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра.

Согласно документу, первое фото, сделанное перед началом проверки, должно изображать авто в позиции спереди и сбоку, а также стоящего рядом проверяющего специалиста. При этом на снимке он должен стоять в полный рост лицом к камере. В конце проверки делается фотография с такой же композицией, только вид автомобиля сзади.

Позднее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «Известиям», что ужесточение требований к фотографированию не имеет смысла, так как бессмысленной является сама процедура техосмотра.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО.