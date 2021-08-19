Уголовное дело возбудили после погрома кладбища в Псковской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в акте вандализма на кладбище в Невеле (Псковская область). К повреждению могил причастны двое подростков.

Об инциденте сообщил настоятель храма Святой Троицы. По его словам, в ночное время 18 августа неизвестные повредили 16 захоронений. На могилах повалены надгробия, повреждены памятники и скамейки. В течение нескольких часов в отдел полиции были доставлены двое подростков 16 и 17 лет из деревни Щербино. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Уголовное дело возбуждено по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Полиция проводит проверку по факту происшествия.

В Омской области уголовное дело возбуждено по факту кражи чугунного ограждения воинского мемориала. Подозреваемый разломал ограду на мелкие элементы и сдал в металлолом. Сумма ущерба оценивается примерно в 137 тыс. рублей.