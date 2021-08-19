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Удмуртия получит 200 млн рублей на ремонт мостов

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Удмуртия получит 200 млн рублей из федерального бюджета на ремонт мостов. Средства пойдут на реконструкцию переправ, которые имеют высокую социальную значимость.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, в предаварийном или аварийном состоянии находятся 70% мостов в Удмуртии. Предупредительный ремонт планируют провести на шести мостах. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Капитальный ремонт проведут на мостах через реку Сива в деревне Гавриловка и через реку Юнда на дороге Игра — Глазов. Кроме того, планируется проведение работ на мосту через реку Кушвайка, который закрыт с 2015 года.

Путепровод на автодороге Каменное — река Иж — Можгинский тракт, который также попадает в программу ремонта, находится в предаварийном состоянии с 2012 года. На мосту отмечается высокий трафик, он угрожает безопасности движению поездов и автомобилей.

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