Удмуртия получит 200 млн рублей на ремонт мостов
Удмуртия получит 200 млн рублей из федерального бюджета на ремонт мостов. Средства пойдут на реконструкцию переправ, которые имеют высокую социальную значимость.
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, в предаварийном или аварийном состоянии находятся 70% мостов в Удмуртии. Предупредительный ремонт планируют провести на шести мостах. Об этом сообщает Udm-info.ru.
Капитальный ремонт проведут на мостах через реку Сива в деревне Гавриловка и через реку Юнда на дороге Игра — Глазов. Кроме того, планируется проведение работ на мосту через реку Кушвайка, который закрыт с 2015 года.
Путепровод на автодороге Каменное — река Иж — Можгинский тракт, который также попадает в программу ремонта, находится в предаварийном состоянии с 2012 года. На мосту отмечается высокий трафик, он угрожает безопасности движению поездов и автомобилей.