Памятник «Строителям всех поколений» появится в Мурманске

В Мурманске проходит первый этап конкурса на лучший эскиз памятника «Строителям всех поколений». Его участником может стать любой желающий, который представит архитектурное решение будущего мемориала и выберет место для установки.

«Инициативные горожане давно предлагали создать такой памятник. Идея установки долго обсуждалась, сейчас реализуется первый этап в деле создания этого объекта, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Главная цель – увековечить память и отдать дань уважения строителям разных поколений, которые по строили наш город-герой».

Как отмечает ИА «Би-порт», новый памятник может появиться в сквере на улице Профсоюзов.

В Мурманской области направят около 23 млн рублей на реконструкцию кладбищ авиаторов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также воинского кладбища. Об этом ранее замгубернатора Елена Дягилева сообщила на заседании межведомственной комиссии по мониторингу состояния военно-мемориальных объектов в регионе.

По ее словам, около 8,2 млн рублей предусмотрено на реконструкцию кладбища авиаторов в Мурмашах, более 14 млн рублей — на обустройство кладбища авиаторов в поселке Шонгуй, еще 500 тыс. рублей — на реконструкцию воинского кладбища на полуострове Средний.