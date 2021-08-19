В Москве удивились высказыванию Борреля о России и Афганистане

В Москве вызвало удивление заявление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что нельзя позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан. Об этом 19 августа заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (выход США из Афганистана. — Ред.), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — цитирует Грушко «Интерфакс».

Грушко предположил, что Брюссель после ухода США из Афганистана надеется, что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) будет выполнять все указания ЕС.

«Это все та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», — заключил замглавы МИД РФ.

Ранее в этот день Боррель во время видеовыступления заявил, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.

«Мы, конечно, не можем позволить китайцам и русским взять контроль над ситуацией (в Афганистане)», — сказал Боррель.

Также в четверг Боррель заявил, что события в Афганистане стали катастрофой, которую не смогли предотвратить службы западных разведок. По его словам, развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти движения «Талибан».

Депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек также рассказал «Известиям», вывод войск из Афганистана — это признание провала западной политики в регионе.

По его словам, вывод войск не был самостоятельным решением, что показывает зависимость европейской политики безопасности от США. Это также относится к политике Евросоюза в Сирии, Белоруссии и на Украине. Как подчеркнул Гуннар Бек, теперь Европе стоит ждать новой волны миграции из Афганистана.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.