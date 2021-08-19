Haval выпустит новый экономичный кроссовер H6S

Китайская компания Haval готовит к выпуску новый кроссовер H6S. Об этом 18 августа сообщает портал «Китайские автомобили».

Отличительными особенностями автомобиля станут широкая решетка радиатора, мощный бампер и воздуховоды в виде перевернутых треугольников. В задней части установлены два спойлера, два широких патрубка выхлопной системы и вставка под карбон между фонарями.

Длина, ширина и высота модели составляют 4714, 1940 и 1729 мм соответственно. Колесная база — 2738 мм. Оснащаться машина будет гибридной системой, состоящей из 1,5-литрового турбодвигателя и электромотора. Общая мощность установки составит 154 л.с. Ожидается, что расход топлива при этом не превысит 5 л на 100 км пути.

28 июля сообщалось, что российский завод Haval в сентябре планирует перейти на двухсменный режим работы в связи с растущим спросом на новый компактный кроссовер Jolion.

На данный момент на предприятии в Тульской области производится до 170 автомобилей в день.