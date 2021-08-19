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Охранник ударил девочку-подростка в торговом центре в Челябинске

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В Челябинске охранник ударил девочку-подростка в зоне фудкорта одного из городских торговых центров. Об этом сообщило ИА «Ура.ру» в четверг, 19 августа.

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По данным агентства, опубликованная в паблике «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в соцсети «Вконтакте» видеозапись инцидента была сделана в ТРК «Космос». На кадрах видно, как мужчина в форме ЧОП и в очках подходит к группе подростков, сидящей за столиком, произносит несколько фраз, после чего с размаху наносит удар кулаком в лицо одной из девочек. От компании его уводит коллега в синей форменной рубашке, а пострадавшая девочка пытается унять кровотечение из разбитого носа, отмечает телеканал «360».

В администрации ТРК сайту kp.ru заявили, что охранник уже уволен. Там уточнили, что мужчина не был сотрудником ТРК, а подрядчиком из охранного предприятия. Проводится внутренняя служебная проверка, чтобы выяснить, насколько он был допустим к работе, есть ли медицинские справки. В ТРК добавили, что передали все материалы в полицию — сотрудников тоже вызвали на место ЧП.

В пресс-службе челябинского УМВД пообещали разобраться в обстоятельствах случившегося и провести проверку, пишет «Ридус». В частном охранном предприятии «Сфера безопасности», чей сотрудник ударил посетительницу, ситуацию не комментируют.

Один из комментаторов под видеозаписью, который якобы стал очевидцем происшествия, рассказал, что девушка курила и вела себя нагло, на просьбу охранника перестать курить в помещении ответила матом.

В феврале охранники торгового центра «Штаер» на Балаклавском проспекте в Москве избили 17-летнего юношу за разбитую витрину. Молодой человек получил перелом лицевой кости, а также ушибы лица, рук и ног.

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