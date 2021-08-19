Источник раскрыл обстоятельства крушения МиГ-29 под Астраханью

Истребитель МиГ-29, разбившейся в Астраханской области, имитировал противника для расчетов зенитных систем и других истребителей. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, во время ночного полета на малой высоте пилот получил команду на условное бомбометание. После этого, истребитель пролетел над предполагаемой «мишенью» на высоте 400 м, затем развернулся и начал стремительно падать.

Истребитель потерпел крушение 18 августа во время выполнения планового полета в районе полигона Ашулук под Астраханью. Катастрофа произошла неподалеку от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте. Полет истребителя выполнялся без боекомплекта.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в результате падения самолета погиб летчик.

По информации «Известий», борт принадлежит учебной эскадрилье центра, имитирующей противника для расчетов зенитных систем и истребителей.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с «Известиями» 19 августа отметил, что наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. По его словам, к трагедии могло привести попадание в грозовую облачность.

Однако заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский усомнился в том, что причиной крушения истребителя стали плохие погодные условия. Он уточнил, что в месте, где упал самолет, была ясная погода и высокая температура воздуха.

Эксперт также подчеркнул, что катастрофа могла произойти из-за сложности задания, если оно заключалось в полете на малой высоте, где истребитель выполняет роль противника-мишени.

Для выявления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

МиГ-29СМТ — это многофункциональный истребитель четвертого поколения, глубоко модернизированный МиГ-29. Самолет имеет увеличенную дальность полета за счет установленного дополнительного фюзеляжного бака.