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Источник раскрыл обстоятельства крушения МиГ-29 под Астраханью

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Истребитель МиГ-29, разбившейся в Астраханской области, имитировал противника для расчетов зенитных систем и других истребителей. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По данным телеканала, во время ночного полета на малой высоте пилот получил команду на условное бомбометание. После этого, истребитель пролетел над предполагаемой «мишенью» на высоте 400 м, затем развернулся и начал стремительно падать.

Истребитель потерпел крушение 18 августа во время выполнения планового полета в районе полигона Ашулук под Астраханью. Катастрофа произошла неподалеку от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте. Полет истребителя выполнялся без боекомплекта.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в результате падения самолета погиб летчик.

По информации «Известий», борт принадлежит учебной эскадрилье центра, имитирующей противника для расчетов зенитных систем и истребителей.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с «Известиями» 19 августа отметил, что наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. По его словам, к трагедии могло привести попадание в грозовую облачность.

Однако заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский усомнился в том, что причиной крушения истребителя стали плохие погодные условия. Он уточнил, что в месте, где упал самолет, была ясная погода и высокая температура воздуха.

Эксперт также подчеркнул, что катастрофа могла произойти из-за сложности задания, если оно заключалось в полете на малой высоте, где истребитель выполняет роль противника-мишени.

Для выявления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

МиГ-29СМТ — это многофункциональный истребитель четвертого поколения, глубоко модернизированный МиГ-29. Самолет имеет увеличенную дальность полета за счет установленного дополнительного фюзеляжного бака.

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