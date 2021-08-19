Опубликовано видео с места обнаружения тела девочки в Тюмени

Опубликованы кадры с места обнаружения тела девятилетней девочки, которая пропала в Тюмени в конце июня. Видео есть в распоряжении «Известий».

19 августа в Тюмени нашли тело ребенка. В СК РФ подтвердили факт обнаружения трупа.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как в этот же день сообщил местный портал 72.RU со ссылкой на источник, девочку расчленили. Ее останки были найдены в камышах возле заправки.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа сообщалось, что в Темкинском районе Смоленской области два дня разыскивают двухлетнюю девочку, которая ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища. Рядом с местом исчезновения ребенка находятся лес и водоемы. В настоящий момент местоположение девочки не установлено.