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В Подольске заподозрили в прохожем сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди

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Пятого участника побега из изолятора в подмосковной Истре, вероятно, видели в подмосковном Подольске. Сообщение об этом поступило в полицию от очевидцев, сообщает в четверг, 19 августа, РЕН ТВ.

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По данным телеканала, речь идет об Александре Мавриди, главном подозреваемом в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

По словам обратившейся в подольский отдел полиции женщины, он видела на улице похожего на беглеца мужчину. В настоящее время правоохранители проводят проверку данной информации.

Накануне был задержан четвертый участник побега — Александр Бутнару. Он был в одном из поселков Новгородской области.

Пятеро заключенных сбежали из Истринского изолятора 6 августа. МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Сбежали заключенные, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. Также сокамерники сорвали навесной замок на воротах.

Предположительно, гаечный ключ Мавриди пронесла его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Преступники скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщины, которых заподозрили в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа.

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