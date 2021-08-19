Летчик-испытатель исключил погодные условия как причину крушения МиГ-29

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский усомнился в том, что причиной крушения истребителя МиГ-29СМТ в ходе тренировочного полета в Астраханской области стали плохие погодные условия.

Он уточнил, что в месте, где упал самолет, была ясная погода и высокая температура воздуха.

«Я не вижу такого, чтобы там чему-то помешали метеоусловия. И горизонт, и все достаточно хорошо видно. Пока очень мало информации о том, что произошло. Нужно знать задачи, которые были поставлены перед летчиками. С этим разберется комиссия», — заверил Заболотский в беседе с РЕН ТВ в четверг, 19 августа.

Он также подчеркнул, что катастрофа могла произойти из-за сложности задания, если оно заключалось в полете на малой высоте, где истребитель выполняет роль противника-мишени.

«Ничего нельзя исключать. С одной стороны, сам по себе полет может быть сложным. С другой стороны, бывают случаи, когда люди теряли сознание или контроль над собой», — сказал заслуженный летчик-испытатель.

Вместе с тем он указал на то, что был свидетелем подобной ситуации, когда опытный пилот потерял контроль над самолетом и допустил столкновение с землей.

Заболотский также назвал МиГ-29 надежным самолетом. По его словам, при отказе одного из двигателей пилот мог спокойно продолжить полет со вторым.

Истребитель потерпел крушение 18 августа. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в результате падения самолета погиб летчик. Катастрофа произошла неподалеку от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет истребителя выполнялся без боекомплекта.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с «Известиями» 19 августа отметил, что наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. По его словам, к трагедии могло привести попадание в грозовую облачность.

По информации «Известий», борт принадлежит учебной эскадрилье центра, имитирующей противника для расчетов зенитных систем и истребителей.

Для выявления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

МиГ-29СМТ — это многофункциональный истребитель четвертого поколения, глубоко модернизированный МиГ-29. Самолет имеет увеличенную дальность полета за счет установленного дополнительного фюзеляжного бака.