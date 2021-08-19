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Пять человек погибли в ДТП с «КамАЗом» и легковушкой в Калмыкии

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В результате столкновения «КамАЗа» и легкового автомобиля в Калмыкии погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС в четверг, 19 августа.

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ДТП произошло утром 19 августа на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь на объездном участке дороги. Столкнулись грузовик «КамАЗ» и легковушка Nissan Almera. В результате аварии скончались пять человек, включая троих детей, пишет RT. Разлива топлива не произошло. Движение на автодороге не было затруднено, уточняет сайт kp.ru.

Все погибшие находились в легковом автомобиле. Для извлечения тел погибших из машины спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ). Спасатели организовали на месте ДТП взаимодействие с ГИБДД, Медициной катастроф и Центром гражданской защиты, отмечает телеканал «360».

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей аварии, пишет REGNUM. Полиция начала проверку.

Ранее, 19 августа, в результате столкновения двух легковых автомобилей в Благовещенске погибли три человека, еще пятеро госпитализированы.

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