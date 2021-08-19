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En+ Group представила финансовые результаты за первое полугодие-2021

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Компания En+ Group опубликовала финансовую отчетность за первые шесть месяцев 2021 года. Данные представлены на сайте производителя алюминия и электроэнергии в четверг, 19 августа.

В документе фиксируется рост выручки: $6 506 млн против $4 948 млн за аналогичный период прошлого года. Тем не менее этот показатель оказался ниже прогноза аналитиков на 1,6%. EBITDA компании также оказалась на 3% ниже ожиданий и составила $1890 млн.

Одновременно с этим значительный рост показали капитальные затраты группы. Показатели выросли год к году на 41%. Как сообщили «Известиям» в компании, основными инвестициями стала программа «Новая энергия» по модернизации ГЭС, а также строительство Тайшетского алюминиевого завода, в который компания вложит до $5 млрд к 2030 году.

Исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Баркер назвал результаты компании стабильными вопреки «продолжающемуся воздействию пандемии коронавируса на все рынки нашего присутствия».

Он добавил, что во втором полугодии в En+ прогнозируют сохранение неопределенности на мировых рынках. Кроме того, в компании ожидают эффект от возросших пошлин на экспорт металлов, которые были введены правительством России с 1 августа 2021 года.

«Во втором полугодии 2021 года мы полагаем, что на финансовые результаты группы окажут существенное воздействие новые экспортные пошлины, введенные правительством Российской Федерации, а также сохраняющаяся неопределенность на мировых рынках, но в долгосрочной перспективе наши прогнозы остаются позитивными», — заключил Баркер.

В марте компания представила результаты работы за 2020 год. Баркер тогда отмечал, что, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, En+ Group показала стабильные результаты. Безусловными приоритетами компании в минувшем году были безопасность сотрудников и обеспечение непрерывной работы бизнеса.

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