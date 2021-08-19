Иммунолог заявил о начале новой волны COVID-19 на Украине

На Украине началась новая волна коронавируса, пик которой ожидается в сентябре-октябре 2021 года. Об этом 19 августа заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

«К сожалению, мы видим, что эта волна уже началась. <...> Мы ежедневно фиксируем увеличение количества новых инфицированных и новых летальных случаев, мы понимаем, что эта волна неизбежна», — заявил он в эфире телеканала «Украина-24».

Волянский уточнил, что смягчить волну можно, однако она точно будет связана с вариантом коронавируса «Дельта».

Как рассказал иммунолог, на Украине прививают не группы риска, а всех желающих, что является недостатком кампании по вакцинации. Волянский считает, что сначала необходимо привить пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

За последние сутки на Украине зафиксировали 1560 новых случаев коронавируса. Всего за время распространения COVID-19 в стране выявили 2 270 226 случаев.

13 августа заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что Варшава продаст Киеву более 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции с истекающим сроком годности. 650 тыс. доз препарата AstraZeneca будут поставлены украинцам уже в августе.

В середине июня на Украине продлили карантин до конца августа. В регионах, находящихся в зоне эпидемиологической опасности, действует требование носить маски в общественных учреждениях, заполняемость кинотеатров не должна превышать 50% от общей вместимости, перевозка пассажиров в общественном транспорте может осуществляется только на сидячих местах.