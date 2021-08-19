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Губернатор Колорадо отменил призывающую убивать индейцев прокламацию

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Губернатор американского штата Колорадо Джаред Полис во вторник, 17 августа, отменил прокламацию XIX века, которая призывала граждан убивать индейцев и забирать их собственность. Об этом сообщило 18 августа издание Associated Press.

Полис выразил надежду на то, что подобное решение послужит началом искупления «грехов прошлого».

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Документ был принят в 1864 году вторым губернатором Колорадо Джоном Эвансом. В результате принятия соглашения 29 ноября того же года произошла бойня на реке Сэнд-Крик, известная как Резня в Чивингтоне, или Битва при Сэнд-Крик. Она является одним из самых мрачных и жестоких моментов в истории штата.

В ходе нападения американских регулярных войск и добровольцев под командованием полковника Джона Чивингтона на мирный лагерь шайеннов и арапахо погибли более 200 человек, в основном женщины, дети и старики.

Издание уточняет, что прокламация Эванса не была законной, поскольку устанавливала договорные права.

«Это также прямо противоречило Конституции Колорадо, Конституции США и уголовным кодексам Колорадо в то время», — подчеркнул Полис во время своего обращения к собравшимся гражданам.

Рик Уильямс, потомок лакота и шайеннов, изучающий историю коренных американцев, обратил внимание на то, что только 10 человек подписали данное соглашение.

«Следующие два года были адом для индейцев, потому что они не подписали договор. Их стали убивать. И когда это не сработало, [Эванс] издал приказ объявить войну», — рассказал Уильямс.

По его словам, один из принятых Эвансом документов считал коренных американцев «врагами штата», тогда как второй — призывал граждан Колорадо убивать и воровать у индейцев.

До этого, 28 мая 1830 года, вступил в силу закон о выселении коренных американцев. Изначально инициатива была направлена на добровольный уход коренного населения со своих земель в обмен на другие территории, однако фактически это привело к принудительной депортации индейцев.

В декабре 2020-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что истребление индейцев стало позорной страницей в истории США.

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