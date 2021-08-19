Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на 2 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом говорится в сообщении суда в четверг, 19 августа.

«Googl LLC — Googl LLC» признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Позднее в четверг рассмотрят еще два протокола за аналогичные нарушения. О каких запрещенных материалах идет речь, не сообщается.

Теперь общая сумма штрафов компании в России выросла до 28,5 млн рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.

Ранее, 17 августа, суд оштрафовал Google на 14 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Санкции наложили по пяти проколам: четыре связаны с неудалением запрещенного контента, один — с неудалением информации или интернет-страницы, содержащей призывы к экстремистской деятельности.

В конце мая компанию оштрафовали на 6 млн рублей. Еще 3,5 млн рублей с нее взыскали за повторный отказ прекратить выдавать ссылки по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен в России (ч. 2 ст. 13.40 КоАП).

В июле компания получила первый штраф 3 млн рублей за нарушение закона об обязательной локализации данных россиян на территории Российской Федерации.

В апреле Роскомнадзор предупредил Google, а также Facebook и Twitter о том, что их привлекут к ответственности, если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей.