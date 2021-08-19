В Ульяновске мужчина попал под трамвай

Мужчину госпитализировали в Ульяновске с травмой обеих ног после того, как он попал под трамвай. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ЧП произошло утром 19 августа на Московском шоссе возле остановки «Ремснаб». Как пишет «РИА Новости», предварительно установлено, что женщина-водитель трамвая совершила наезд на мужчину, который осуществлял работы по кошению травы. В результате мужчина получил травмы обеих ног и был госпитализирован.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавшего не сообщается, пишет сайт kp.ru.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в паблике «ЧП Ульяновск» появилось видео, на кадрах которого несколько человек пытаются помочь попавшему под трамвай мужчине. За кадром звучит женский голос, который говорит, что пострадавшему раздробило ноги, пишет телеканал «360».

1 августа два трамвайных вагона сошли с рельсов на Строгинском мосту в столице. Во время проезда общественного транспорта деформировались мостовые рельсы.