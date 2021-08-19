Форум активных граждан «Сообщество» пройдет 6 и 7 сентября в Хабаровске

Четвертый с начала года региональный форум Общественной палаты РФ «Сообщество» состоится в Хабаровске 6 и 7 сентября. Тема форума — «Инфраструктурное развитие: обеспечение роста благополучия россиян» — связана с крупнейшей инициативой федеральной власти, направленной на социально-экономическое развитие регионов.

Основной темой дискуссий на форуме «Сообщество» станут инфраструктурные проекты регионов России, на которые будут направлены федеральные ресурсы с целью повышения качества жизни людей. Приоритетными объявлены проекты в сфере ЖКХ, дорожной инфраструктуры, общественного транспорта, туризма, комплексного развития территорий. Президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного Послания подчеркнул, что все инфраструктурные проекты должны прежде всего «служить инвестициями в создание новых рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей».

Хабаровск принимал форум «Сообщество» в апреле 2016 года и пять лет спустя вновь соберет на своей площадке представителей дальневосточных НКО. Форум пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, принятых в Хабаровском крае. Регистрация участников доступна по ссылке.

Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты Российской Федерации: «Два года назад именно в рамках форума "Сообщество" в ДФО состоялась презентация первой версии Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Программа была подготовлена с учетом предложений жителей макрорегиона. Вместе с участниками форума мы посмотрим, что удалось сделать властям для обеспечения занятости, решения жилищных проблем и проблем здравоохранения. Ждем гражданских активистов и представителей органов власти на этот важный разговор».

В рамках программы форума запланировано несколько тематических треков — «Экология», «Занятость населения», «Здоровая страна», «Доступное жилье», «Городская среда», «Межнациональные отношения», «Молодежная политика», «Внутренний туризм». Участники обсудят вопросы снижения безработицы, занятости молодежи и социальной защиты населения, экологии и внутреннего туризма, модернизации сферы здравоохранения и строительства, общественный контроль за реализацией Послания Президента РФ в Хабаровском крае и Дальневосточном федеральном округе.

В обсуждении актуальных для некоммерческого сектора вопросов примут участие члены федеральной и региональных общественных палат, руководители НКО Дальневосточного федерального округа и приглашенные эксперты. Программа форума «Сообщество» в Хабаровске будет включать секционные дискуссии и проектные сессии, круглые столы, мастер-классы, семинары, питчинг-сессии, тренинги и рабочие совещания.

Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. Начиная с 2015 года Общественная палата РФ проводит форумы во всех федеральных округах с целью развития гражданского общества, выявления, поддержки и переноса на федеральный уровень наиболее эффективных практик гражданской активности в регионах.

Региональный форум в Хабаровске станет четвертым в 2021 году: мероприятия состоялись во Владикавказе и Твери, а в конце августа «Сообщество» пройдет в Саранске. Итоговый форум по традиции состоится в Москве в начале ноября в преддверии Дня народного единства. По результатам форумной кампании будут подготовлены тезисы для ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.