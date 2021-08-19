Эксперт оценила возможный объем поставок по «Северному потоку – 2»

«Газпром» до конца года сможет дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск «Северного потока – 2» не задержится. Об этом заявила «РИА Новости» директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Она отметила, что российский холдинг ждет начала эксплуатации газопровода, который позволит компании увеличить поставки на европейский рынок.

По ее словам, запуск трубопровода в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка 4–5 млрд куб. м газа, что сопоставимо с активным объемом ПГХ в германском Редене. Это крупнейшее хранилище «Газпрома» в Европе емкостью 4,2 млрд куб. м, указано на сайте «Газпром экспорта». По данным Gas Infrastructure Europe, хранилище заполнено только на 6,7%

Сокращение запасов газа в ПХГ «Газпрома» сейчас вызвано тем, что компания задействовала их на время снижения поставок по одному из своих основных экспортных маршрутов — газопроводу Ямал — Европа. Экспорт по нему упал из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту 5 августа.

Накануне цены на газ в Европе снизились в ходе торгов на хабе TTF (Нидерланды) почти на 10% по сравнению с показателем днем ранее, но к вечеру отыграли часть падения. Стоимость сентябрьского фьючерса вечером 18 августа падала до значения $509 за 1 тыс. куб. м. За день до этого торги закрылись на отметке $562 за 1 тыс. куб. м, что почти на 10% выше.

Причиной снижения цен стало появление в системе европейского газотранспортного оператора Gascade сведений о прокачке газа через точку выхода трубопровода «Северный поток – 2» на территории ФРГ в период 15:00–17:00 мск. Впоследствии данные Gascade снова демонстрировали нулевой объем прокачки газа.

16 августа стоимость газ в Европе обновила максимум, превысив $580 за 1 тыс. куб. м. Отмечалось, что на котировки повлияло в том числе решение «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

1 августа «Газпром» снизил объемы закачки в крупнейшие используемые ПГХ Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер). Также на 30–40% уменьшились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа. Компания снизила объем поставок с 84 млн куб. м (на входе в ФРГ) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов 31 июля и 60 млн кубов (в пересчете на сутки).

В конце июня сообщалось, что «Газпром» не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на июль и август, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.