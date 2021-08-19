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Эксперт оценила возможный объем поставок по «Северному потоку – 2»

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«Газпром» до конца года сможет дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск «Северного потока – 2» не задержится. Об этом заявила «РИА Новости» директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

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Она отметила, что российский холдинг ждет начала эксплуатации газопровода, который позволит компании увеличить поставки на европейский рынок.

По ее словам, запуск трубопровода в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка 4–5 млрд куб. м газа, что сопоставимо с активным объемом ПГХ в германском Редене. Это крупнейшее хранилище «Газпрома» в Европе емкостью 4,2 млрд куб. м, указано на сайте «Газпром экспорта». По данным Gas Infrastructure Europe, хранилище заполнено только на 6,7%

Сокращение запасов газа в ПХГ «Газпрома» сейчас вызвано тем, что компания задействовала их на время снижения поставок по одному из своих основных экспортных маршрутов — газопроводу Ямал — Европа. Экспорт по нему упал из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту 5 августа.

Накануне цены на газ в Европе снизились в ходе торгов на хабе TTF (Нидерланды) почти на 10% по сравнению с показателем днем ранее, но к вечеру отыграли часть падения. Стоимость сентябрьского фьючерса вечером 18 августа падала до значения $509 за 1 тыс. куб. м. За день до этого торги закрылись на отметке $562 за 1 тыс. куб. м, что почти на 10% выше.

Причиной снижения цен стало появление в системе европейского газотранспортного оператора Gascade сведений о прокачке газа через точку выхода трубопровода «Северный поток – 2» на территории ФРГ в период 15:00–17:00 мск. Впоследствии данные Gascade снова демонстрировали нулевой объем прокачки газа.

16 августа стоимость газ в Европе обновила максимум, превысив $580 за 1 тыс. куб. м. Отмечалось, что на котировки повлияло в том числе решение «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

1 августа «Газпром» снизил объемы закачки в крупнейшие используемые ПГХ Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер). Также на 30–40% уменьшились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа. Компания снизила объем поставок с 84 млн куб. м (на входе в ФРГ) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов 31 июля и 60 млн кубов (в пересчете на сутки).

В конце июня сообщалось, что «Газпром» не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на июль и август, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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