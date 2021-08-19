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Несколько человек погибли при стрельбе талибов на Дне независимости Афганистана

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Несколько человек погибли при стрельбе представителей «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) и давке на митинге по случаю Дня независимости в афганском Асадабаде. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает агентство Reuter со ссылкой на очевидцев.

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Отмечается, что боевики открыли огонь по людям, которые размахивали трехцветными флагами Республики Афганистан во время праздничного шествия.

Ранее в этот день стало известно, что с 15 августа в аэропорту Кабула в результате давки или стрельбы погибли 12 человек.

Также в четверг появилось видео из аэропорта Кабула. Там солдаты западной коалиции начали выгонять из здания пытающихся улететь из страны афганцев, в том числе детей.

Накануне по меньшей мере три человека погибли в результате обстрела боевиками движения «Талибан» митингующих в афганском Джелалабаде в провинции Нангархар. Отмечалось, что причиной недовольства жителей послужили действия талибов, которые срывали со зданий города государственные трехцветные флаги Республики Афганистан. Граждане устроили митинг, в ответ боевики открыли огонь.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

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