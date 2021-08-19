Уголовное дело возбудили по факту ДТП с двумя погибшими в Каменске-Уральском

По факту ДТП, в результате которого погибли пенсионерка и ее внучка в Каменске-Уральском, возбудили уголовное дело.

Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На место аварии выезжал прокурор города Владимир Васильев.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что расследование уголовного дела находится на контроле ведомства, сообщается на сайте kp.ru.

Авария произошла вечером, 18 августа, в районе дома № 1 на улице Пушкина. 69-летняя женщина и ее восьмилетняя внучка переходили дорогу в 100 м от пешеходного перехода по линии тротуара. На проезжей части пешеходов сбил автомобиль марки Mazda CX-5, за рулем которого находился 36-летний местный житель. После этого пешеходов отбросило на встречный автомобиль Renault, пишет REGNUM.

В результате оба пешехода скончались, отмечает телеканал «Звезда». Автомашины получили механические повреждения, отметили в региональном МВД.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются обстоятельства аварии, проводится опрос водителей и очевидцев, пишет НСН. Сотрудники ГИБДД установили, что погибшие — это бабушка и ее внучка. Они возвращались от родственников, где были в гостях, родители ребенка в это время были у себя дома, отмечает телеканал «360».