Корреспондент показал обстановку на таджикско-афганской границе

Корреспондент «Известий» в четверг, 19 августа, побывал на таджикско-афганской границе и рассказал об обстановке рядом с контрольно-пропускными пунктами.

По его словам, с территории Таджикистана можно заметить флаги «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Граница проходит по границе реки [Бартанг]. И с той стороны реки уже отлично видны флаги «Талибана». Сейчас граница закрыта», — заявил журналист.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может сохранить свой военный контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из исламской республики всех своих граждан.

17 августа представители «Талибана» потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Боевики также подчеркнули, что не хотят никому мстить, и издали акт о помиловании всех противников.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.