Пострадавшего при взрыве в автобусе в Воронеже положили в больницу

Одного из пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже перевели с амбулаторного на стационарное лечение. Об этом 19 августа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки. Вчера один из воронежцев, получавших лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии первой областной больницы», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, на данный момент в Воронежской областной больнице № 1 проходят лечение 11 человек, пострадавших при взрыве. При этом один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние еще восьми пациентов оценивается как средней тяжести, а двух — как удовлетворительное.

В Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 1, как уточнил Гусев, после взрыва находятся восемь человек, в том числе шестеро в состоянии средней тяжести, а двое в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, еще пять пострадавших, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник, подчеркнул он. Таким образом, общее число пострадавших в результате происшествия составило 25 человек.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел 12 августа вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. В результате происшествия погибло два человека.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.