Акции и флешмобы пройдут в Хабаровском крае в День флага России

В Хабаровском крае 22 августа отметят День государственного флага России. Праздничные мероприятия, патриотические акции, флешмобы и концерты состоятся во многих муниципалитетах. Часть из них пройдет в онлайн-режиме.

Самая разнообразная программа ждет жителей Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство региона. Так, на Комсомольской площади молодежная группа военно-патриотического объединения «Поставец» развернет флаг России. В Государственном архиве края организуют фотодокументальную выставку «Флаг России: история и современность».

Праздничные концерты состоятся в Советской Гавани и Охотске, развертывание флага — в Вяземском, велопробег — в Чегдомыне. В соцсетях «Волонтеров Победы» и Регионального центра патриотического воспитания 21 и 22 августа пройдут викторины, интеллектуальные игры, а на сайте Хабаровского музея имени Гродекова — специальная выставка.

День государственного флага России отмечается 22 августа с 1994 года. Его главная цель — воспитание у нынешнего и будущих поколений россиян уважительного отношения к государственным символам страны.