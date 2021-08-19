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Названа дата премьеры нового автомобиля УАЗ

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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) представит новую модель 5 сентября в Подмосковье. Об этом сообщается в официальном аккаунте предприятия в социальной сети «ВКонтакте» 18 августа.

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Отмечается, что новый автомобиль будет представлен в рамках 80-летия со дня основания завода. О какой машине идет речь, не сообщается. Все подробности объявят во время презентации.

13 августа российский дизайнер Игорь Краснов опубликовал на своей официальной странице в Instagram изображения нового внедорожника УАЗ-452, который также известен как «буханка». Речь идет только о рендерных изображениях, которые показывают, как мог бы выглядеть автомобиль нового поколения.

Машину будущего дизайнер оснастил светодиодной оптикой, лебедкой, экспедиционным багажником, распашными задними дверями, небольшой лестницей, прямоугольными фонарями, а также большими колесами с внедорожными шинами.

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