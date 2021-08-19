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Прокуратура заинтересовалась перебоями с поставками газа в ЕАО

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Прокуратура проводит проверку причин возникновения ситуации с перебоями поставок газа в Биробиджан. Информацию о случившемся прокурор ЕАО направил руководителю СУ СКР региона. В надзорном ведомстве не исключили возбуждения уголовного дела.

В свою очередь прокуратура Биробиджана в ближайшее время возбудит административное производство, пишет ИА EAOMedia.

Жители Биробиджана жаловались на отсутствие газа в многоквартирных домах в конце прошлой недели. В аварийной службе 104 сообщили, что на подстанциях закончился газ, а когда он будет вновь — неизвестно.

В региональном правительстве в свою очередь сказали, что ситуация связана с ростом цен на товарно-сырьевых биржах Петербурга и срывом поставок газа с заводов. И.о. начальника областного департамента строительства и ЖКХ Владимир Петренко написал в своем Instagram, что на железнодорожной станции в Биробиджане находятся цистерны с газом.

Опрошенные утром 19 августа агентством горожане подтвердили, что газ в их домах так и не появился.

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