Президент Армении назначил экс-спикера парламента Мирзояна главой МИДа

Экс-спикер парламента Армении Арарат Мирзоян указом президента страны Армена Саркисяна назначен министром иностранных дел республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 19 августа, на сайте аппарата армянского лидера.

«По предложению премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] в соответствии со ст. 131 Конституции, а также ч. 1 ст. 5 Закона о структуре и деятельности правительства назначить Арарата Мирзояна министром иностранных дел», — указано в заявлении.

Арарат Мирзоян — член правления партии Пашиняна «Гражданский договор». В 2019–2021 годах он был спикером парламента Армении. Его текущее назначение стало завершающим в новом правительстве страны.

Ранее, 2 августа, депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Ален Симонян был избран председателем национального собрания нового созыва страны. В тот же день Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром Армении.

Президент России Владимир Путин 2 августа поздравил Пашиняна с повторным назначением на данную должность. Российский лидер пожелал армянскому премьеру, здоровья и благополучия. Путин также отметил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

В ходе выборов в июне партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом шел блок «Честь имею» бывшего армянского лидера Сержа Саргсяна с 5,22%.

Ряд политических партий, среди которых блок «Честь имею», блок «Армения» и партии «Пробуждение» и «Армянская родина», не признали итоги выборов и направили иски в Конституционный суд Армении.

Однако 17 июля КС республики признал победу партии Пашиняна и отклонил иски. Новый парламент Армении состоит из 107 депутатов, «Гражданский договор» представлен 71 парламентарием.