Число погибших в результате землетрясения на Гаити выросло до 2189

Жертвами землетрясений на Гаити стали 2189 человек, число пострадавших превысило 12 тыс. Обновленные данные 19 августа публикует Associated Press со ссылкой на пресс-службу гражданской обороны страны.

Журналисты, со ссылкой на официальных лиц, сообщили, что землетрясение полностью разрушило более 7 тыс. домов, повредило более 12 тыс. построек. Около 30 тыс. семей остались без крова.

14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике.

15 августа заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация направит минимум $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с катаклизмами, которые привели к многочисленным жертвам.