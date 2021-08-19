Эксперт назвал способ защититься от телефонных мошенников

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов заявил, что 100% защиты от телефонных мошенников нет.

В то же время он уточнил, что нужно более внимательно относиться ко всем операциям, за которыми стоит перевод денег или какого-то имущества. Вехов подчеркнул, что граждане должны соблюдать финансовую дисциплину.

«Очень часто при подписании необходимых бумаг задним числом мошенники просят перевести деньги до оформления документов, что в итоге и приводит доверчивых людей в руки мошенников из-за нарушения финансовой дисциплины», — заявил Вехов в беседе с Nation News в среду, 18 августа.

Если речь идет о телефонном звонке, эксперт советует прекратить разговор и перезвонить тому человеку, от имени которого был совершен звонок. После этого можно уточнить, действительно ли звонит человек, которому в силу служебных обязанностей предоставлено право распоряжаться деньгами.

Ранее, 17 августа, источник «Известий» сообщил, что телефонные мошенники обманывают российских пенсионеров, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России (ПФР) и заявляя якобы о снижении выплат. Так, ранее в этом же месяце 76-летняя женщина стала жертвой злоумышленников.

В тот же день главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал еще об одной новой схеме телефонного мошенничества. Так, злоумышленники звонят бухгалтерам фирмы и от имени гендиректора просят перевести им деньги компании.