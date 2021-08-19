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В Свердловской области водитель насмерть сбил пенсионерку и ребенка

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В Каменске-Уральском автомобиль насмерть сбил пенсионерку и ее внучку, когда те переходили дорогу. Об инциденте в четверг, 19 августа, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

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Погибшие — женщина 1952 года рождения и девочка 2013 года рождения.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, мужчина 1984 года рождения, допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии пересечения тротуара и проезжей части. После наезда пешеходов отбросило на встречный автомобиль Renault», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в четверг в результате столкновения двух легковых автомобилей в Благовещенске погибли три человека, еще пятеро были госпитализированы.

Авария произошла накануне вечером. Водитель Mazda Demio 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan X-Trail под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате водитель Mazda и двое его пассажиров 2003 и 2000 годов рождения скончались на месте.

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