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Один человек погиб во время пожара в общежитии Комсомольска-на-Амуре

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Пожар произошел в общежитии в Комсомольске-на-Амуре. Во время разбора завалов найден мужчина без признаков жизни.

Сигнал о возгорании в пятиэтажном здании поступил на пульт дежурного в 8:20 19 августа. Прибывшие на место пожарные обнаружили черный густой дым, идущий из окна комнаты на пятом этаже. Жильцы смогли самостоятельно покинуть здание.

Возгорание ликвидировали в 8:39. В квартире горели домашние вещи на площади 20 кв. м. На месте обнаружен погибший мужчина.

Причины пожара будут устанавливать сотрудники СКР и Государственного пожарного надзора МЧС, пишет ИА AmurMedia.

16 августа сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в историческом центре Оренбурга, в результате которого сгорели девять зданий. В качестве причин называются халатность или поджог.

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