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Россияне рассказали о критериях выбора места работы

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Выбирая место работы, россияне сначала оценивают уровень заработной платы, степень адекватности руководства и стабильность компании. Такие данные показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого были опубликованы 19 августа.

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«Самые важные факторы при выборе места работы для большинства россиян — это уровень оплаты труда (принципиально важен для 59% опрошенных), адекватность руководства (для 38%) и стабильность компании (для 35%)», — цитирует результаты опроса россиян «РИА Новости».

Перспективы карьерного роста являются главным при выборе работы для 31% респондентов, еще 27% обращают внимание на психологическую атмосферу в коллективе. Для 23% опрошенных значение имеет удобное расположение офиса. Возможность профессионального развития при выборе места работы важна для 19% участников исследования.

«По 10% считают значимыми интересные рабочие задачи и достойный компенсационный пакет (ДМС, оплату питания, проезда и прочее). Еще 6% при выборе работы опирается на возможность пройти обучение за счет работодателя, 5% обязательно учитывает репутацию компании, а 2% принимает во внимание корпоративную культуру», — уточнили в SuperJob.

Днем ранее исследование платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства Research Me показало, что около 80% россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, хотели бы бросить основную работу, чтобы стать блогерами.

Более половины из желающих стать блогерами — это россияне в возрасте от 16 до 24 лет, из них 73% — женщины. Кроме того, положительно о блогерах высказались мужчины старше 45 лет — они видят в блогерстве перспективу перед другими профессиями.

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