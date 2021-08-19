В России составили рейтинг самых необычных вакансий за август

В августовский рейтинг самых необычных предложений о работе в России вошли сборщик винограда, шаурмист в московскую сеть супермаркетов и конюх-пастух.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску профессионалов «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Так, согласно анализу предложений работы, сборщику винограда в Краснодарском крае готовы платить до 102 тыс. рублей за вахту (60 дней).

Шаурмиста с опытом работы от года ищут в московскую сеть супермаркетов. Вакансия предполагает график работы 6/1 и ежедневные выплаты.

Конюха-пастуха, который имеет опыт работы на предприятиях с табунным содержанием лошадей и навыком езды верхом, ищут в Татарстане. В его обязанности будет входить выпас табуна, контроль за состоянием здоровья животных, кормление лошадей и поддержание порядка.

Помимо этого, в рейтинг необычных профессий вошли диетическая медсестра, обработчик рыбы и сборщик надувных лодок.

Ранее, 5 августа, стало известно о самой высокооплачиваемой вакансии на удаленке. Разработчику, владеющему языком программирования Flutter готовы платить до 300 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплаты — аналитик–консультант в агентстве спортивной аналитики. Он может рассчитывать на 230 тыс. рублей в месяц.