Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца августа

Температура воздуха в Москве с пятницы, 20 августа, начнет снижаться. Отступление жары не означает прихода осени, оно характерно для последних дней лета в столице. Об этом 18 августа рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом в четверг, 19 августа, в Москве ожидается жаркий день — температура воздуха поднимется до +30 градусов. Но к вечеру начнутся дожди.

«Дождь узкой полосой медленно будет пересекать столицу и столичный регион. Поэтому не исключено, что за предстоящую ночь и следующий за ней день может выпасть до 20% месячной нормы осадков. При этом ночь со среды на четверг всё еще остается теплой в Москве — 17–19 градусов», — рассказала синоптик сайту «Москва 24».

В дальнейшем погода будет только понижаться, уточнила Позднякова. Так, в начале следующей недели температура будет в районе +12...+13 градусов. Днем воздух будет максимального прогреваться до +20 градусов.

«В конце месяца климатический фон погоды будет определять холодный антициклон, мы окажемся на его восточной периферии. То есть у нас начнет порциями поступать холодный воздух, существенных осадков не ожидается. Что касается температуры, не исключено, что к концу следующей недели она приблизится к климатической норме», — добавила Позднякова.

В сентябре, как добавила специалист метеобюро, комфортная погода может установиться на уровне выше климатической нормы.

Ранее, в четверг, в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве 19 августа ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха поднимется до +24 градусов. В дневное время в столице прогнозируется от 22 до 24 градусов тепла. Погода будет облачная с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, также ожидается гроза.