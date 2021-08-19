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Инфекционист объяснил отсутствие лекарства от COVID-19

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Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, почему вакцина от коронавируса существует, а лекарство от инфекции еще не было разработано.

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«Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов, так как все предполагали, что это сезонная инфекция», — пояснил Горелов в интервью с «РИА Новости».

Как сообщил эксперт 19 августа, исследования в этой области будут продолжаться и дальше, но, если вирус станет сезонным, они прекратятся.

Специалист отметил, что разработка препаратов занимает более длительное время, чем создание вакцин, и требует больших средств.

«Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин», — рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ.

По словам Горелова, есть примеры и других инфекций, против которых имеются вакцины, но нет препаратов — корь и бешенство.

Ранее в четверг стало известно, что ученые нашли в морских водорослях, распространенных на Дальнем Востоке, вещества, которые могут стать основой лекарств против тромбозов — распространенного осложнения COVID-19.

В России проводится масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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