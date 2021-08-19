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Порядка 40 домов находятся в зоне подтопления в ЕАО

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В ЕАО остаются подтопленными 37 жилых домов, в которых проживают 83 человека. Самая сложная ситуация наблюдается в Смидовичском районе, где в зоне подтопления остаются 20 домов.

Большой урон наводнение нанесло региональным дорогам. В общей сложности подтоплено 38 участков дорог общей протяженностью более 19 км. Повреждены два моста в Октябрьском и Ленинском районах. Для транспортного сообщения организованы объездные пути через ближайшие села.

По данным на утро 19 августа уровень Амура снизился на 6 см в районе села Пашково, на 2 см вода упала в Екатерино-Никольском, и на 1 см — в Нагибово, Ленинском и Нижнеспасском. В Ленинском в зону подтопления попали три объекта социальной инфраструктуры, пишет ИА EAOMedia.

Ущерб, причиненный паводком, оценивается в сумму, превышающую 217 млн рублей. Окончательную сумму назовут после освобождения подтопленных территорий от паводковых вод и проведения мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

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