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США с 14 августа эвакуировали из Афганистана почти 6 тыс. человек

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Власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана почти 6 тыс. человек, сообщил в ходе беседы с журналистами в среду, 18 августа, представитель Белого дома.

«С момента последнего обновления, которое было распространенно вчера [во вторник] вечером, военные США эвакуировали примерно 1,8 тыс. человек десятью самолетами C-17. С 14 августа мы эвакуировали почти 6 тыс. человек», — приводит слова чиновника Белый дом.

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Ранее в этот день президент США Джо Байден сообщил, что в Афганистане находятся до 15 тыс. американцев, которым нужна эвакуация, и до 65 тыс. афганцев, которых Соединенные Штаты хотят вывезти. Но для того чтобы вывезти людей до конца месяца, по словам Байдена, потребуется ускорить темпы текущего процесса эвакуации.

17 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что три базы в Соединенных Штатах готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

16 августа в Госдепартаменте США отметили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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