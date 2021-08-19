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Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 19 августа

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Кратковременный дождь, гроза и до +24 градусов ожидаются в Москве в четверг, 19 августа, следует из данных Гидрометцентра России.

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В дневное время в столице прогнозируется от 22 до 24 градусов тепла. Погода будет облачная с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, также ожидается гроза.

Порывы ветра при грозе могут достигать до 17 м/c, в остальное время на уровне 5 м/c. Давление составит 744 мм ртутного столба.

Ночью в Москве похолодает до +14...+16 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит от 5 до 7 м/c. Давление будет на уровне 745 мм ртутного столба.

В столице в связи с грозой и ветром объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга.

Также москвичей предупредили о похолодании до +19 градусов к выходным на этой неделе. Температура максимальная будет в пределах 20–22 градусов тепла в столице, в Подмосковье — от +19 до +23 градусов. Это на 8–10 градусов ниже пиковых показателей тепла, зафиксированных 17 и 18 августа.

Ночью в конце недели температура будет колебаться между 11 и 14 градусами тепла, этот показатель станет ближе к климатической норме, отметил Варакин.

18 августа начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил жителей Московского региона о дождях до конца недели. По словам синоптика, пик осадков придется с 18 на 19 число.

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