Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку опасного явления, сообщает 19 августа пресс-служба МЧС России по региону.

Уточняется, что за сутки вода поднялась на 7 см, достигнув 602 см.

«На территории Хабаровского края подтоплено 20 жилых домов, 65 приусадебных участков, свыше 1480 дачных участков, 175 земельных участков и 37 участков автодорог», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), у Комсомольска-на-Амуре прирост воды составил 13 см, уровень на утро четверга — 505 см.

В Комсомольском районе по-прежнему под воздействием паводковых вод остается участок внутри поселковой дороги в селе Гайтер. В Амурском районе вода зашла на два участка межпоселковой дороги между городом Амурском и населенным пунктом Омми, а также между Амурском и СНТ «Энергетик-2».

Для мониторинга гидрологической обстановки, информирования и обеспечения защиты населения и территорий организовано дежурство трех патрульных групп от подразделений Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно уточненному штормовому предупреждению Дальневосточного УГМС, прохождение очередного гребня паводка, смещающегося с верхнего течения реки Амур по территории Хабаровского края, ожидается в разных регионах до конца августа.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности и предпринять меры по сохранению своего имущества.

11 августа сообщалось, что гребень паводка окажется у Хабаровска 18–20 августа. По данным гидрологов, максимальный уровень воды составит 6,5 м.