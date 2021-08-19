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МЧС сообщило о неблагоприятных погодных условиях в ряде регионов РФ

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Сильные дожди с порывами ветра и другие неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в нескольких российских регионах в четверг, 19 августа. Об этом сообщается в оперативном прогнозе МЧС России.

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В Московской области ожидается ливень с порывами ветра до 25 м/с, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях — дождь с ветром до 18 м/с. Дожди, гроза, град и шквалистый ветер до 20 м/с будет в Крыму и на территории Краснодарского края.

Также дожди с градом и ветром до 25 м/с прогнозируются в Ставрополье и Карачаево-Черкесской Республике.

На Сахалине также пообещали дождь с ветром до 18 м/с.

При этом в регионах Центральной России прогнозируются порывы ветра при грозе до 20 м/с.

«В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта», — отметили в ведомстве.

В МЧС также предупредили о вероятности активизации обвально-осыпных процессов, схода оползней, селей, а также просадки грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного ФО.

Накануне в центре погоды «Фобос» сообщили о второй волне дождей и гроз в Москве. Шторм будет продолжаться два дня, и за это время в городе может вылиться до 40% месячной нормы осадков. Ожидается похолодание до +22…+25 градусов.

19 августа в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь и гроза.

На следующий день будет малооблачная погода, днем +26... +28 градусов, ветер слабый. Затем, 21 и 22 августа, столицу ожидают небольшие дожди, температура будет держаться на уровне +22...26.

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