Гражданская авиация США подключится к эвакуации из Афганистана

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) позволит американским авиаперевозчикам выполнять эвакуационные рейсы из столицы Афганистана Кабула после получения разрешения Вашингтона, сообщило в среду, 18 августа, агентство Reuters.

«Внутренние американские авиаперевозчики и гражданские пилоты могут прилетать в Кабул для выполнения полетов по эвакуации или помощи при предварительном одобрении министерства обороны США», — говорится в сообщении.

В своем решении регулятор сослался на риски, «связанные с деятельностью экстремистов, а также с ограниченными возможностями по снижению вероятности перебоев в обслуживании воздушного движения», пишет CNA.

Данное правило не распространяется на рейсы, организуемые Пентагоном.

18 августа в интервью ABC News президент США Джо Байден сообщил о готовности вывезти из Афганистана до 80 тыс. человек. В это число, по его словам, входят до 15 тыс. американцев, которым нужна эвакуация, и до 65 тыс. афганцев.

16 августа в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.