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Новые архитектурные проекты в Москве начнут согласовывать дважды

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В Москве архитектурный облик новых проектов будут согласовывать дважды, рассказал 19 августа заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

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«Вопрос внешнего облика новых инвестиционных проектов подробно обсуждался на последней встрече Клуба инвесторов Москвы. Сейчас в городе вводится порядок двухэтапного согласования АГР (архитектурно-градостроительные решения) — предварительного и финального», — сообщил Ефимов в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что в столице невозможно получить разрешение на строительство, если нет согласованного АГР.

Как пояснил Ефимов, власти Москвы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда на согласование «приносят красивые картинки», а затем итоговый внешний вид зданий на порядок упрощается.

«Мы понимаем, что маржинальность и доходность проектов в сфере строительства в Москве высокая, и она позволяет реализовывать красивые и знаковые проекты, которые не стыдно показать», — сказал заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям.

Ранее сообщалось, что 26–29 августа в Москве в парке Горького лидеры креативных индустрий соберутся на Russian Creative Week. Событие соберет представителей всех креативных индустрий, которые создают продукты на стыке творчества, науки и технологий, а также играют заметную роль в экономике мегаполиса.

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