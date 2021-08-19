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Самолет экстренно сел в Абакане из-за заболевшего пятилетнего ребенка

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Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту Абакана из-за проблем со здоровьем у пятилетнего пассажира, сообщил 19 августа портал 19rus.info.

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Самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

Инцидент произошел днем 18 августа. Самолет летел из Иркутска в Екатеринбург, однако был вынужден ненадолго сесть в Абакане из-за плохого самочувствия у ребенка.

Предположительно, у него случился приступ аппендицита, и возникла угроза перитонита. В итоге пилоты вызвали скорую и посадили самолет в ближайшей воздушной гавани.

«Причина остановки — на борту стало плохо ребенку, и его с мамой высадили у нас», — рассказали в пресс-службе аэропорта Абакана.

О состоянии ребенка после госпитализации ничего не известно.

17 августа воздушное судно Boeing 777, следовавшее по маршруту Южно-Сахалинск–Москва, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета для экстренной посадки. По данным «Известий», лайнер развернулся из-за плохого самочувствия пассажира. Посадка прошла в штатном режиме.

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