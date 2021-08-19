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Юрист рассказал о возможных причинах уменьшения размера пенсии

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Размер пенсии может быть сокращен в нескольких случаях. Во-первых, при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат ― например, если человек уехал из северных регионов, сообщил «Известиям» доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

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«Также, если ранее пенсионер имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. То же касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности», ― отметил он.

Наконец, юрист добавил, что выплата меньшего размера может быть зачислена, если пенсионер имеет, например, неоплаченный штраф. В таких случаях сотрудники ФССП могут списать задолженность из пенсии, пока долг не будет полностью ликвидирован.

В августе пенсионеров начали обманывать по новой схеме: им стали звонить мошенники от имени ПФР с предупреждением о сокращении пенсии в том случае, если человек не погасит некую задолженность по специальному счету. На самом деле он переводит деньги мошенникам. Об обманах пенсионеров известно ЦБ, крупнейшим банкам и экспертам.

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