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Эксперты раскрыли новый способ обмана ипотечников мошенниками

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Мошенники придумали, как в условиях ипотечного бума заработать на россиянах. О новой мошеннической схеме рассказал «РИА Новости» директор блока экспертных сервисов компании по управлению стратегическими рисками BI.ZONE (дочерняя структура «Сбера» — Ред.) Евгений Волошин.

По словам эксперта, злоумышленники создают поддельные сайты, на которых предлагают оформить документы для операций с недвижимостью, а потом с их помощью воруют деньги с банковских карт.

«Схема устроена крайне просто: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес нужного участка, далее происходит «поиск запрашиваемого объекта в нужной базе», затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелек, а выписки должны прийти жертве на почту», — описал метод обмана Волошин в четверг, 19 августа.

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Как сообщает агентство, сотрудники BI.ZONE обнаружили уже 234 мошеннических сайта. На них клиенты якобы могут получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта.

По данным компании, стоимость услуг варьируется от 125 до 14 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт посоветовал следить за названием государственного органа в адресной строке: при открытии ссылки необходимо проверять наличие префикса HTTPS, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности.

Кроме того, следует с осторожностью переходить и по ссылкам из контекстной рекламы — нередко злоумышленники покупают места в верхних строчках поисковой выдачи.

Ранее, 8 августа, специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко рассказал о новой уловке, связанной с кредитованием, получившей распространение у мошенников в последнее время. По его словам, потенциальным жертвам этой мошеннической схемы поступают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, а затем звонят злоумышленники под видом службы безопасности банка или прокуратуры.

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