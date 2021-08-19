Шестуну отказали в возбуждении дела после заявления об избиении в тюрьме

Следствие отказало в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН по факту заявления осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна об избиении в тюремной больнице в Торжке 21 июня. Об этом следует из решения Следственного комитета РФ.

Как следует из соответствующего документа следственного органа, несмотря на решение об отказе, по заявлению назначили проверку, пишет 19 августа ТАСС.

«В Торжокском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Тверской области было организовано проведение проверки, по результатам которой 6 августа принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников ФКЛПУ "Областная больница" УФСИН России по Тверской области состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Решение отменено, в настоящее время по материалу организована дополнительная проверка, в том числе для проверки изложенных в обращениях доводов (Шестуна и его адвоката — Ред.)», — говорится в решении СК.

В конце декабря 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии за совершение преступлений коррупционной направленности. Также его обязали выплатить штраф в размере 49 млн рублей и лишили права работать в структурах органов власти в течение восьми лет после освобождения. Также суд удовлетворил гражданский иск Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн рублей.

Сам подсудимый вину не признал и несколько раз объявлял голодовки.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорится о двух эпизодах — выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и о получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство».

Генпрокуратура в ходе расследования обнаружила у него автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Из них 565 оформлены на подконтрольных бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В ноябре Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем было заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Имущество оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.

19 ноября Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Сергея Илюхина, обвиняемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу об изъятии имущества Шестуна. Было установлено, что в марте 2008 года Илюхин продал два земельных участка в Красногорском районе Московской области за 1,9 млн рублей.

Проверка выявила факты регистрации на имя Илюхина 48 объектов недвижимости стоимостью 29 млн рублей. Чтобы создать видимость наличия у него необходимых денежных средств и достаточных источников дохода на покупку указанного имущества, фигурант изготовил подложные договоры о продаже земельных участков, увеличив в них сумму полученных им денежных средств с 1,9 млн до 29 млн рублей.