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В России почти на 10% выросло число экономических преступлений

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Количество преступлений экономической направленности за семь месяцев 2021 года выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2020 года, следует из данных МВД, которые изучили «Известия». Так, с января по июль 2020-го было зафиксировано 71 384 преступления, связанных с экономической деятельностью, а за то же время в 2021 году — уже 78 290 преступлений.

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Чаще всего экономические преступления совершали в Москве (8811), Московской области (3030), Краснодарском крае (2859), Санкт-Петербурге (2550) и Самарской области (2461).

Наблюдается и рост числа киберпреступлений. Так, в январе–июне 2021 года IT-преступлений было совершено на 20,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На компьютерную преступность приходится свыше четверти (26,5%) всех преступлений, сообщают в МВД.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Диффузия обмана: экономических преступлений стало больше на 10%

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